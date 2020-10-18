Воскресенье, 18 Октября 2020 11:35

АрмИнфо. Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствует гуманитарное прекращение огня, достигнутое Арменией и Азербайджаном после французского посредничества, согласованного в последние дни и часы с Минской группой ОБСЕ. Об этом говорится в сообщении Посольства Франции в Республике Армения.

«Это перемирие должно быть безоговорочным и строго соблюдаться обеими сторонами. Франция будет крайне последовательной и останется приверженной тому, чтобы прекращение военных действий было продолжительным, и вскоре начались предметные обсуждения», - говорится в источнике.

Отметим, что согласно сообщению пресс-секретаря Министерства обороны РА Шушан Степанян, несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня, которое вступило в силу с 00:00 18 октября вооруженные силы Азербайджана в очередной раз грубо нарушили соглашение. К 07:20, с использованием артиллерийского огня, противник предпринял наступление на южном направлении (Худаферинское водохранилище) с целью занятия выгодных позиций. Обе стороны несут потери.