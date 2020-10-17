Суббота, 17 Октября 2020 23:06

АрмИнфо. МИД Республики Арцах выступил с заявлением относительно готовности соблюдать условия гуманитарного прекращения огня на взаимной основе.

Так, в заявлении МИД НКР в частности, говорится: «Мы приветствуем усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и Армении по прекращению огня в зоне азербайджано-карабахского конфликта для снижения напряженности. Республика Арцах подтверждает свою готовность соблюдать условия прекращения огня в гуманитарных целях на взаимной основе согласно Московскому заявлению от 10 октября и договоренностям от 17 октября».

Ранее, МИД Армении сообщило о договоренности объявить гуманитарное перемирие в 00:00 часов по местному времени 18 октября.