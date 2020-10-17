Суббота, 17 Октября 2020 22:39

АрмИнфо. Начиная с 27 сентября, на территории Гегаркуникской области Армении было сбито 18 беспилотников. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Гегаркуниской области Гнел Саносян.

Саносян подчеркнул, что в результате обстрелов противника был убит один гражданин, двое получили ранения.

«В ходе обстрелов было повреждено 40 домов, две школы. В ходе ударов по населенным пунктам был поврежден газопровод, в результате вспыхнул пожар. Также подобные обстрелы создают опасность для людей, которые находятся на полевых работах»,- подчеркнул Саносян.

В заключении губернатор подчеркнул, что мы обязательно победим.