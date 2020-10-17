Суббота, 17 Октября 2020 22:29

АрмИнфо. Сегодня с раннего утра противник возобновил наступление на северном и южном направлениях. Об этом в ходе пресс-конференции заявил представитель Министерства обороны Арцрун Ованнисян.

Ованнисян отметил, что особенно ожесточенные бои прошли на южном направлении, в то время как на северном направлении было сравнительно спокойнее, чем в предыдущие два дня.

“На одном из южных участков фронта колонна из 20-30 машин ВС Азербайджана попыталась осуществить наступление на армянские позиции. Однако, благодаря блестящим действиям наших артиллеристов противник вернулся на исходные позиции. На некоторых направлениях бои продолжаются и сейчас”,- подчеркнул Ованнисян.

Представитель МО Армении отметил, что последние дни Азербайджан больше не использует бронетехнику в тех масштабах, как раньше. “Сейчас чаще используются беспилотники, авиация и артиллерия”,- заметил он.