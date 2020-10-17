Суббота, 17 Октября 2020 22:14

АрмИнфо.Погиб командир отряда добровольцев «Чёрная пантера» экс- депутат от фракции «Процветающая Армения» Рустам Гаспарян.

Машина, в которой находился Гаспарян вместе со своим 29-летним сыном попала под обстрел беспилотника. Сын погиб. Рустам Гаспарян был доставлен в медцентр Эребуни, где несмотря на усилия врачей, скончался вследствие полученных ранений.

Отряд «Черная пантера» был создан в 1989 году в Армавирской области Армении. «Черная пантера» участвовала в боях в Карабахе в 90-х.