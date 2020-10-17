Суббота, 17 Октября 2020 22:07

АрмИнфо.Президент Арцаха Араик Арутянян сообщил о ситуации на передовой.

На своей странице в соцсети Facebook, президент, в частности, отметил: «Сегодня продолжались интенсивные боевые действия почти по всей линии фронта.

Особенно интенсивные бои были на южном направлении. Армия обороны блестяще выполняет свою боевую задачу, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике».