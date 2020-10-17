Суббота, 17 Октября 2020 22:00

АрмИнфо. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонных разговоров с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном обсудил ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает МИД РФ, Лавровым акцентирована сохраняющаяся актуальность заявление президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху от 1 октября с.г.

В ходе бесед была подчеркнута необходимость строгого следования положениям Московского заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября с.г., предусматривающего прекращение огня в гуманитарных целях.

Подтверждена важность достигнутой в Москве договоренности о начале субстантивных переговоров, с целью скорейшего достижения мирного урегулирования, на основе базовых принципов при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.