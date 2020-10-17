Суббота, 17 Октября 2020 21:58

АрмИнфо. Армяне продолжают акции протеста в разных уголках мира из-за пассивной реакции международного сообщества на агрессию Азербайджана против Арцаха.

Так, сегодня сотни армян при поддержке иностранцев, провели акцию протеста в Праге на Карловом мосту и осудили военные операции Азербайджана и Турции против Арцаха и Армении.

Участники акции требовали от властей разных стран ввести санкции против Азербайджана и Турции, и признать независимость Арцаха. Протестующие были в медицинских масках с написанными на них названиями разных стран. В руках они держали банеры с надписями: «Арцах силен», «Чехия, говори», «Маленькая страна борется за выживание», «Стоп Алиев», «Мир армянам», «Армяне воюют против терроризма». Демонстранты встали в два ряда на мосту, длиной в 547 метров.

Акция протеста сегодня прошла и в Лондоне. Несколько сотен армян провели акцию протеста перед офисом телекомпании BBC, требуя объективного освещения ситуации в зоне конфликта.

У участников в руках были флаги Армении и банеры с надписями «BBC - скажи правду», «Перестаньте тиражировать азербайджанскую и турецкую ложь», «Позор BBC», «Долой Турцию из НАТО», «Ваше молчание - наша смерть», «Остановите турецко-азербайджанскую агрессию» и так далее.

Утром армяне также перекрыли крупную автомагистраль, ведущую из Франции в Испанию.

Акция протеста прошла и в Израиле. Так участники акции протестовали против продажи оружия Азербайджану. По плану участники акции совершили автопробег от Хайфы до Иерусалима , а затем провели митинг у здания Кнессета.

Автомобили, участвовавшие в автопробеге, были украшены цветами национального флага Армении. В митинге принимали участие члены армянской общины Израиля. К ним также присоединились представители армянского духовенства.

Однако в Израиле акция протеста, в которой принимали участие около 300 человек, прошла не столь мирно, как в других странах, поскольку азербайджанцы напали на мирных демонстрантов.

Это произошло после завершения акции, когда представители общины были на пути из Иерусалима в Тель- Авив, азербайджанцы перекрыли дорогу и начали нападать на одиночные машины с армянскими флагами, избивать пассажиров и крушить авто. На место происшествия прибыла полиция, а также машина скорой помощи.