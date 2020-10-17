Суббота, 17 Октября 2020 21:56

АрмИнфо.Готовится визит главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна в США.

Как рассказал The Hill посол Армении в США Варужан Нерсесян, на данном этапе проводятся работы по подготовке визита Мнацаканяна в Вашингтон.

«Ожидается, что визит и встреча с госсекретарем США Майком Помпео состоятся в этом месяце», – сказал дипломат. Издание отмечает, что хотя встреча планируется в соответствии с ежегодным духом стратегического диалога между США и Арменией, она приобретает актуальность на фоне обострения карабахского конфликта, вследствие которого погибли десятки мирных жителей, ранены сотни и депортированы десятки тысяч человек.

Посол Нерсесян отметил, что проводятся работы по подготовке визита, однако его детали будут официально обнародованы в заявлениях МИД Армении и США.

Армянский дипломат также выразил убеждение, что США должны прекратить военное содействие Азербайджану, и оказать давление на Турцию с тем, чтобы Анкара прекратила вмешательство в конфликт.