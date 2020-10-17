Суббота, 17 Октября 2020 17:48

АрмИнфо. В текущей ситуации принцип "Отделение во имя спасения" для Арцаха становится неизбежностью. Подобное мнение выразил АрмИнфо правозащитник Артур Сакунц.

"Принцип "Отделение во имя спасения", который является современным проявлением принципа самоопределения народов, позволяет отдельным группам, народам не только отделяться от какого-то государства, когда существует риск дискриминации, массового нарушения прав человека или геноцида, но и исключает объединение с государством, если это приведет к вышеуказанным последствиям. Это должно быть в основе нашей концепции урегулирования карабахского вопроса>, - заявил 16 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Разговоры о территориях без учета выражаемой в Азербайджане на самом высоком уровне и поощряемой режимом Алиева ненависти на этнической почве для меня лично просто непонятны. О чем могут идти переговоры в условиях, когда одна из сторон намеревается истребить другую на почве ненависти непонятно. В корне неприемлем подход, когда речь идет о территориях, а не о проживающих там людях", - подчеркнул он.

В этом свете, правозащитник отметил отсутствие в лексиконе высшего политического руководства Армении даже в эти тяжелые дни элементов ненависти на этнической почве. Что, на его взгляд, является чрезвычайно важным обстоятельством. Сакунц убежден в полной бессмысленности любых разговоров и переговоров о гарантиях безопасности в условиях, когда регулирующие этот процесс структуры не рассматривают ненависть по этническому признаку как фактор.

По оценкам Сакунца, в случае подобной атмосферы ненависти и нетерпимости речь идет уже не только о, безусловно важной и необходимой, приостановке военных действий. Сегодня Арцах и Армения имеют дело с режимом, стремящимся уничтожить армянский народ. Меж тем, противодействие этой данности, ее изменение в качестве политической задачи в основе переговоров по-прежнему никак не проявляется.

"На этом фоне принцип "Отделение во имя спасения", с целью обеспечения безопасности арцахцев становится неизбежностью. Ни Лавров, ни Трамп, ни еще кто-нибудь не могут давать арцахцам гарантии безопасности в условиях полного пренебрежения в отношении алиевской политики очевидного дискриминационного мышления на основе этнической ненависти. Именно на основе этой ненависти развязана эта война. Она развязана с целью физического уничтожения. И никто не имеет никакого права давать какие-либо гарантии безопасности в условиях отсутствия шагов по сдерживанию алиевского режима с его нацистской идеологией",- подытожил правозащитник.