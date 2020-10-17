Суббота, 17 Октября 2020 17:36

АрмИнфо.Позиции Москвы и Вашингтона совпадают в принципиальных вопросах урегулирования в Нагорном Карабахе. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире программы "Большая игра" на Первом канале в субботу, передает ТАСС.

"Это было приятной неожиданностью, когда вышло совместное заявление трех президентов [сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, Франции, США]. Так мало у нас событий, где американская и российская позиции совпали, мы призвали стороны к сдержанности, к прекращению, в первую очередь, огня и к переводу всего в дипломатическое русло. Это действительно так", - сказал посол.

"У нас есть нюансы, но в принципиальном плане мы поддерживаем тот процесс, который должен вывести стороны на мирные рельсы", - подчеркнул дипломат.