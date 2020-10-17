Суббота, 17 Октября 2020 17:33

АрмИнфо. Посольство Азербайджана в Москве направило в МИД России ноту протеста из-за визита депутата Госдумы Виталия Милонова в Нагорный Карабах. Об этом сообщает РИА <Новости> со ссылкой на пресс- службу азербайджанской дипмиссии.

В ноте отмечается, что своим действием российский парламентарий нарушил "международно признанные границы Азербайджана".

В данной ноте говорится о том, что 16 октября 2020 года Милонов встретился с главой Арцаха и сделал "ряд весьма провокационных заявлений, направленных на еще большее усугубление и без того напряженной ситуации в Нагорном Карабахе".

Ранее сообщалось, Азербайджан включил депутата Госдумы Виталия Милонова в <черный список> за поездку в НКР. Сам парламентарий подчеркнул, что приехал в Степанакерт с исключительно гуманитарными целями и намерением помочь людям.

Он также прокомментировал сообщение о включении в "черный список". "Если это та страна, которую я видел как бомбящую мирных людей. Та страна, которая посылает турецкие беспилотники, чтобы они убивали женщин, детей, бомбили мирные города, то я, наверно, не хочу быть в белых списках у этой страны. Я лучше буду в самых черных списках.

Потому что мое черное неприятие подобного рода несправедливости зашкаливает", - заявил Виталий Милонов.