Суббота, 17 Октября 2020 11:06

АрмИнфо. Бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик назвал ключ к урегулированию карабахского конфликта.

"Народы Армении и Азербайджана должны признать, что урегулирование конфликта возможно только в том случае, если прилегающие к Нагорному Карабаху "оккупированные территории" будут возвращены и будет статус для Нагорного Карабаха. Это важные части основных принципов", - написал Уорлик в своем микроблоге в Twitter

При этом он считает, что несмотря на то, что Турция отрицает свою поддержку наемникам из Сирии в Нагорном Карабахе, использование иностранных боевиков является опасным поворотом и чревато риском начала войны. "Соседи Армении и Азербайджана должны содействовать переговорам на высшем уровне", - подытожил Уорлик.