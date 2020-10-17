Суббота, 17 Октября 2020 10:55

АрмИнфо. Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член фракции "Единая Россия" Виталий Милонов высказался по поводу эскалации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Искренне не считаю, что это вооруженный конфликт между народом Азербайджана и народом Армении. Конечно же, нет. Турецкие беспилотники, турецкая армия, наемники из ИГИЛ воюют со стороны Баку. По сути дела, Азербайджан втянули в эту военную авантюру, которая стоит жизни, как армянским солдатам, так и азербайджанским", - заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook Милонов.

Вместе с тем он еще раз высказался за мирное решение любых споров, даже если эти переговоры будут тяжелыми и сложными. По его словам, в любом случае, споры должны решаться , путем дипломатии, а не использованием боевых дронов, которые убивают и убивают.

"Я только что был в госпитале, где было полно тяжелораненых. Полчаса назад взорвались 10 снарядов, которые выпустил турецкий БПЛА, и взорвались они не на территории военной базы, они попали в жилые дома, и несколько человек было убито. Что делать, если начинают кого-то убивать, уничтожать армянский народ, только потому, что он им не нравится? Я искренне считаю, что мы должны сделать все возможное, чтобы защитить небо Карабаха от этой летающей турецкой смерти", - подчеркнул Милонов.

Стоит заметить, что российский депутат прибыл в Арцах накануне, и провел встречу с руководством страны. В Азербайджане уже объявили российского депутата персоной нон- грате, включив его в "чёрный список" за посещение Арцаха.