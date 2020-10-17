Суббота, 17 Октября 2020 10:08

АрмИнфо. В течение ночи в зоне арцахско- азербайджанского конфликта сохранилась относительно стабильная напряженность.

Как сообщает перс-служба АО НКР, существенных изменений в оперативно-тактической обстановке не зафиксировано.

"На рассвете вражеские силы, в очередной раз нарушив гуманитарное перемирие, возобновили ракетно-артиллерийские удары по мирным населенным пунктам. Наиболее интенсивные удары были нанесены по гражданской инфраструктуре Степанакерта и Шуши. Подразделения Армии обороны НКР осуществили адекватные действия для подавления огня противника. В настоящее время оперативно-тактическая ситуация находится под контролем подразделений Армии обороны", - говорится в заявлении АО НКР.

Стоит также заметить, что ночью противник нанес удары тяжелыми ракетами оп Степанакерту и Шуши. В результате вражеских действий тяжелые ранение получили трое мирных жителей села Шош.

Позже вражеские силы были замечены и уничтожены на территории Армении.

В Минобороны РА также опровергли обвинения азербайджанской стороны, что якобы с территории РА были выпущены ракеты в направлении АР. "В ответ на заявления азербайджанского военно-политического руководства: в направлении Азербайджана с территории Республики Армения или со стороны Вооруженных сил РА не велось какого- либо вида огня", - подчеркнули в МО РА.