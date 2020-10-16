Пятница, 16 Октября 2020 20:47

АрмИнфо. Шейх Имран Хосейн призывает всех мусульман поддержать правую сторону в войне между Азербайджаном и Арменией. Об этом шейх заявил на канале Youtub.

Отметим, что Шейх Имран Хосейн известный исламский философ, учёный, который специализируется в исламской эсхатологии, мировой политике, экономике, современных социально-экономических и политических проблемах, специалист в международных вопросах. Автор книги <Иерусалим в Коране>.

В своем заявлении Шейх говорит: <Кто угнетатель, а кто угнетенный в этой войне? Скорее мусульманин должен увидеть, кто лжец: И

разоблачить лжеца и выступить против его лжи. И поддержать того, против кого направлена ложь, кто из-за лжи страдает. Это настоящий мусульманский ответ. Теперь ясно и понятно ... это правительство Азербайджана, а не народ Азербайджана. Мусульманский народ Азербайджана - они любят ислам. Я никогда не посещал Азербайджан, и не могу, пока существует это правительство, это безбожное правительство. Но, может быть, однажды они избавятся от этого безбожного правительства. И у вас может быть правительство Азербайджана, верное Корану. По крайней мере, пытающееся быть верным Корану. Тогда я смогу поехать в Азербайджан. Но я могу посетить Армению сегодня, потому что Армения угнетена. Да, Армения страдала, страдала и страдала: Это книга, которую я читаю: <Тридцатилетний геноцид>. И их очень раздражает, что я читаю эту книгу. Вы можете себе это представить? Они не хотят, чтобы я знал историю!>