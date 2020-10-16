Пятница, 16 Октября 2020 20:03

АрмИнфо. Сегодня, 16 октября, спикер Национального собрания Арцаха Артур Товмасян принял депутата Государственной Думы РФ, члена фракции <Единая Россия> Виталия Милонова. Об этом сообщает Артур Товмасян на своей странице в Facebook.

В ходе встречи мы обсудили ситуацию в регионе в результате войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября при поддержке Турции и при участии исламистских наемников.

<Поблагодарив господина Милонова за посещение Арцаха в трудный период, я подчеркнул в своем выступлении важную роль Российской Федерации в переговорах, ведущих к миру, и в урегулировании конфликта>, - написал Товмасян.