Пятница, 16 Октября 2020 19:48

АрмИнфо. В боях в Нагорном Карабахе карабаххские силы Армии самообороны уничтожили как минимум 52 представителя сирийских террористических группировок. Об этом сообщает the Washington Post со ссылкой на родственников убитых.

Один из собеседников газеты сообщил, что погибшие были завербованы группировками, которые поддерживает Турция, и они знали, что им предстоит воевать на стороне Азербайджана против Армении и захватывать определенные районы. По словам источника, каждому террористу обещали по $2000 в месяц. Тела убитых передаются родственникам на сирийско-турецком КПП уже с начала октября.

The Washington Post сообщает, что располагает фотографиями убитых, но не будет их публиковать из этических соображений.

Турции продолжает опровергали информацию о том, что она нанимает на войну в Карабахе людей из сирийских террористических группировок. Их участие в агрессии против Нагорного Карабаха опровергает и глава династического Азербайджана Ильхам Алиев. . Премьер Армении Никол Пашинян ранее заявил, что в военных действиях в Карабахе участвуют не только азербайджанская армия, "ведомая турецкими военными специалистами, но и завербованные Турцией наемники из Сирии и Ливии". Эту информацию подтверждают и спецслужбы России, а так же ряда западных стран.