|Спикер парламента Арцаха принял депутата Госдумы от фракции <Единая Россия> Виталия Милонова
|100 млн драмов" class="img-thumbnail col-xs-5 col-sm-4 col-md-5" style="margin:5px;"/>Компания "Beeline Armenia" направила во Всеармянский фонд <Айастан> 100 млн драмов
|Главы кабминов Армении и Канады обсудили ситуацию в Арцахе
|В Карабахе убиты как минимум 52 сирийских террориста
|Никол Пашинян: Принцип <отделение ради спасения>, дает право народам отделиться от любого государства, когда существует риск геноцида
|В Карабахе погиб старший прокурор генеральной прокуратуры Арцаха
|Арцрун Ованнисян: Ожесточенные и тяжелые бои продолжаются каждую минутун.
|Никол Пашинян: Мои ожидания от международного сообщества ясны: необходимо применить концепцию <отделение во имя спасения>
|Никос Дендиас: В этой сложной ситуации Греция и греческий народ поддерживают армянский народ
|ОДКБ планирует в 2021 году начать переговоры по включению своих миротворцев в ООН
|Арман Егоян и Шомби Шарп обсудили ситуация в зоне арцахского конфликта
|Президент Арцаха и депутат от фракции <Единая Россия> осудили действия, подрывающие стабильность в регионе
|Минобороны Армении призывает МГ ОБСЕ адресно указывать сторону конфликта, избегающую установления верификационных механизмов по контролю режима перемирия
|7-18 октября по техническим причинам отменяются рейсы скорых электропоездов Ереван-Гюмри-Ереван
|Минобороны РФ сообщило о начале учений в Каспийском море
|Президент Армении: Турция заинтересована в полном установлении контроля над Азербайджаном
|Минобороны Армении проинформировало Иран о необходимости перенести действия ВС Азербайджана на безопасное от иранской границы расстояние
|Путин обсудил с членами Совбеза России текущее положение вокруг Карабаха
|Греция подтвердила приверженность содействовать развитию сотрудничеству между Арменией и ЕС
|Ереван призвал Анкару прекратить все действия в Восточном Средиземноморье
|Мнацаканян: Юный Кавказ и Средиземноморье сегодня столкнулись с идентичными вызовами, в основе которых максималистская политика Турции
|МО Армении: В направлении Нахичевана не было выпущено ни одной ракеты
|Ара Айвазян назначен заместителем министра ИД Армении
|Глава МИД Армении: Азербайджан попирает все возможные нормы цивилизованного мира
|Глава МИД Греции: Турция является общим знаменателем дестабилизации и агрессии в регионе
|Глава МИД Греции: Международное сообщество должно четко разделять тех, кто "подливает масло в огонь" и кто проявляет конструктивный подход по Карабаху
|Аналитик: Россия все еще обращена в XX век
|Наира Зограбян и Ани Самсонян призвали Шомби Шарпа предпринять шаги для предотвращения гуманитарной катастрофы в Арцахе
|Иран внимательно следит за нагорно-карабахским конфликтом
|Премьер-министр РА: Армения готова к взаимным компромиссам, однако к ним не готов Азербайджан
|Прогноз: Вмешательство НАТО в войну в Арцахе будет расценено Россией как вызов
|Министр здравоохранения и посол Германии в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Глава МЧС Армении провел встречу с французскими гуманитарными организациями
|Армянские врачи прооперировали азербайджанского военнопленного
|Визит главы МИД Греции в Армению стартовал с посещения "Цицернакаберда"
|Член Сената Франции: История человечества сейчас пишется в Нагорном Карабахе
|Во всем мире армянская диаспора требует признания Арцаха
|Глава МИД Армении в беседе с Генсеком ООН подчеркнул недопустимость провокаций Азербайджана против суверенной территории РА
|Каро Пайлан: Несмотря на угрозы, я буду бороться за демократию в Турции
|Мнацаканян Засю: Армения постоянно оценивает военную ситуацию в зоне карабахского конфликта, учитывая возможности инициирования уставных процессов ОДКБ
|В Армении за день выявлено 1465 новых случаев коронавируса
|Городской совет Милана единогласно признал независимость Арцаха
|Состоялась третья встреча глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Российской Федерации
|МЧС: Противник подвергает интенсивному артобстрелу населенные пункты Арцаха
|Грузия считает "информационной манипуляцией" сообщения о военных перевозках в направлении Азербайджана и Армении
|В Степанакерте отреагировали на заявление Майка Помпео
|МИД предупреждает: Тегеран не останется равнодушным в случае повторного нанесения ракетных ударов по своей территории
|Главы МИД Армении и Аргентины обсудили текущую ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Минобороны Армении: Упорные бои на северном фланге фронта продолжаются
|По данным армянской стороны потери противника за дни войны в живой силе достигают почти 6 тысяч
|СНБ Армении считает плодом больного воображения сообщение азербайджанских спецслужб о якобы готовящихся терактах в крупных городах Азербайджана
|Противник с утра 16 октября перешел в масштабное наступление в северном направлении, но был отброшен
|Армия обороны Арцаха успешно отразила широкомасштабное наступление ВС Азербайджана на севере республики
|Арцрун Ованнисян: Идут упорные бои
|Омбудсмен Армении получил видеоматериалы, демонстрирующие жестокое и бесчеловечное обращение азербайджанских ВС с армянскими пленными
|Министр иностранных дел ИРИ Зариф: Иран готов помочь урегулировать спор между Азербайджаном и Арменией
|Эстония выделит 100 000 евро на улучшение гуманитарной обстановки в Нагорном Карабахе
|Вице-премьер: Для преодоления гуманитарного кризиса в Арцахе необходима прямая поддержка международных партнеров
|ФРГ, Франция и Польша призвали Баку и Ереван соблюдать согласованное в Москве перемирие
|Европарламент: Риторика властей Турции становится все более воинственной
|Читать больше
АрмИнфо. Погиб старший прокурор генеральной прокуратуры Нагорного Карабаха Карен Араратович Григорян. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник Генпрокурора Армении Гор Абрамян.
Он выразил соболезнования коллегам, родственникам и близким Григоряна.
"Твоя мечта сбудется, дорогой Карен, твоя и наша Родина будет жить свободно и независимо, мирно и невозмутимо. Покойся с миром. Слава всем нашим преданным, погибшим при исполнении своих обязанностей ", - написал Абрамян.
|Спикер парламента Арцаха принял депутата Госдумы от фракции <Единая Россия> Виталия Милонова
|100 млн драмов" class="img-thumbnail col-xs-5 col-sm-4 col-md-5" style="margin:5px;"/>Компания "Beeline Armenia" направила во Всеармянский фонд <Айастан> 100 млн драмов
|Главы кабминов Армении и Канады обсудили ситуацию в Арцахе
|В Карабахе убиты как минимум 52 сирийских террориста
|Никол Пашинян: Принцип <отделение ради спасения>, дает право народам отделиться от любого государства, когда существует риск геноцида
|В Карабахе погиб старший прокурор генеральной прокуратуры Арцаха
|Арцрун Ованнисян: Ожесточенные и тяжелые бои продолжаются каждую минутун.
|Никол Пашинян: Мои ожидания от международного сообщества ясны: необходимо применить концепцию <отделение во имя спасения>
|Никос Дендиас: В этой сложной ситуации Греция и греческий народ поддерживают армянский народ
|ОДКБ планирует в 2021 году начать переговоры по включению своих миротворцев в ООН
|Арман Егоян и Шомби Шарп обсудили ситуация в зоне арцахского конфликта
|Президент Арцаха и депутат от фракции <Единая Россия> осудили действия, подрывающие стабильность в регионе
|Минобороны Армении призывает МГ ОБСЕ адресно указывать сторону конфликта, избегающую установления верификационных механизмов по контролю режима перемирия
|7-18 октября по техническим причинам отменяются рейсы скорых электропоездов Ереван-Гюмри-Ереван
|Минобороны РФ сообщило о начале учений в Каспийском море
|Президент Армении: Турция заинтересована в полном установлении контроля над Азербайджаном
|Минобороны Армении проинформировало Иран о необходимости перенести действия ВС Азербайджана на безопасное от иранской границы расстояние
|Путин обсудил с членами Совбеза России текущее положение вокруг Карабаха
|Греция подтвердила приверженность содействовать развитию сотрудничеству между Арменией и ЕС
|Ереван призвал Анкару прекратить все действия в Восточном Средиземноморье
|Мнацаканян: Юный Кавказ и Средиземноморье сегодня столкнулись с идентичными вызовами, в основе которых максималистская политика Турции
|МО Армении: В направлении Нахичевана не было выпущено ни одной ракеты
|Ара Айвазян назначен заместителем министра ИД Армении
|Глава МИД Армении: Азербайджан попирает все возможные нормы цивилизованного мира
|Глава МИД Греции: Турция является общим знаменателем дестабилизации и агрессии в регионе
|Глава МИД Греции: Международное сообщество должно четко разделять тех, кто "подливает масло в огонь" и кто проявляет конструктивный подход по Карабаху
|Аналитик: Россия все еще обращена в XX век
|Наира Зограбян и Ани Самсонян призвали Шомби Шарпа предпринять шаги для предотвращения гуманитарной катастрофы в Арцахе
|Иран внимательно следит за нагорно-карабахским конфликтом
|Премьер-министр РА: Армения готова к взаимным компромиссам, однако к ним не готов Азербайджан
|Прогноз: Вмешательство НАТО в войну в Арцахе будет расценено Россией как вызов
|Министр здравоохранения и посол Германии в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Глава МЧС Армении провел встречу с французскими гуманитарными организациями
|Армянские врачи прооперировали азербайджанского военнопленного
|Визит главы МИД Греции в Армению стартовал с посещения "Цицернакаберда"
|Член Сената Франции: История человечества сейчас пишется в Нагорном Карабахе
|Во всем мире армянская диаспора требует признания Арцаха
|Глава МИД Армении в беседе с Генсеком ООН подчеркнул недопустимость провокаций Азербайджана против суверенной территории РА
|Каро Пайлан: Несмотря на угрозы, я буду бороться за демократию в Турции
|Мнацаканян Засю: Армения постоянно оценивает военную ситуацию в зоне карабахского конфликта, учитывая возможности инициирования уставных процессов ОДКБ
|В Армении за день выявлено 1465 новых случаев коронавируса
|Городской совет Милана единогласно признал независимость Арцаха
|Состоялась третья встреча глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Российской Федерации
|МЧС: Противник подвергает интенсивному артобстрелу населенные пункты Арцаха
|Грузия считает "информационной манипуляцией" сообщения о военных перевозках в направлении Азербайджана и Армении
|В Степанакерте отреагировали на заявление Майка Помпео
|МИД предупреждает: Тегеран не останется равнодушным в случае повторного нанесения ракетных ударов по своей территории
|Главы МИД Армении и Аргентины обсудили текущую ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Минобороны Армении: Упорные бои на северном фланге фронта продолжаются
|По данным армянской стороны потери противника за дни войны в живой силе достигают почти 6 тысяч
|СНБ Армении считает плодом больного воображения сообщение азербайджанских спецслужб о якобы готовящихся терактах в крупных городах Азербайджана
|Противник с утра 16 октября перешел в масштабное наступление в северном направлении, но был отброшен
|Армия обороны Арцаха успешно отразила широкомасштабное наступление ВС Азербайджана на севере республики
|Арцрун Ованнисян: Идут упорные бои
|Омбудсмен Армении получил видеоматериалы, демонстрирующие жестокое и бесчеловечное обращение азербайджанских ВС с армянскими пленными
|Министр иностранных дел ИРИ Зариф: Иран готов помочь урегулировать спор между Азербайджаном и Арменией
|Эстония выделит 100 000 евро на улучшение гуманитарной обстановки в Нагорном Карабахе
|Вице-премьер: Для преодоления гуманитарного кризиса в Арцахе необходима прямая поддержка международных партнеров
|ФРГ, Франция и Польша призвали Баку и Ереван соблюдать согласованное в Москве перемирие
|Европарламент: Риторика властей Турции становится все более воинственной
|Читать больше
|Прогноз: Сохранение консолидации армянства - залог перемирия уже в ближайшие дни
|Взгляд из Москвы: Основная цель Турции - сухопутный коридор Нахиджеван- Азербайджан
|Платошкин: То, о чем мы предупреждали, к сожалению, произошло.
|Прогноз: Ожидать прекращения огня в Арцахе до формирования нового геополитического баланса не приходится
|Коммандос: Алиев готов завершить войну. Не готов Эрдоган
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности