Пятница, 16 Октября 2020 16:40

АрмИнфо. Председатель парламентской комиссии по вопросам Евроинтеграции, депутат от фракции <Мой шаг> Арман Егоян 16 октября встретился с постоянным координатором ООН в Армении Шомби Шарпом.

На своей странице в соцсети Facebook, депутат, в частности отметил: <Мы с Шомби Шарпом обсудили гуманитарный кризис, вызванный войной, развязанной против Арцаха.

Я также затронул тему участия турецких джихадистских террористов в этой войне, об угрозе международного терроризма в регионе и за его пределами. Я подчеркнул, что единственный выход из этой ситуации в том, что международное сообщество должно признать Арцах. И предостерег, что любое другое решение только продлит и усилит эту войну>,- подчеркнул Егоян.