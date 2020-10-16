Пятница, 16 Октября 2020 16:14

АрмИнфо. . Турция заинтересована <в оккупации Азербайджана>. Об этом в интервью изданию The Critic заявил президент Армении Армен Саркисян. Он отметил, что вмешавшись в конфликт, Турция хочет преподнести урок как Армении, так и Азербайджану. То есть, Анкара хочет показать Баку, что без нее Азербайджан не сможет выиграть войну.

Более того, по словам президента Армении, Турции важно установить контроль над Азербайджаном и его источниками энергии. В Анкаре хотят установить контроль над Баку в широкой перспективе. Ведь и ранее Турция уже в некоторой мере имела контроль над трубопроводами Азербайджана. Саркисян заявил, что если Турции удастся осуществить свою задумку, то все от Европы, до Центральной Азии станут ее заложниками.

<Однако, Турция хочет также преподнести урок и Еревану. Они дают понять, что не намерены признавать Геноцид армян 1915 года, и сейчас Анкара пытается завершить то, что начала 105 лет назад. При этом Анкара игнорирует позицию международного сообщества. Вспомните, ведь такие авторитетные страны как Франция, Россия, Германия Палата представителей и Сенат США уже признали Геноцид армян. Турция же категорические отрицает свое прошлое>, - заметил Саркисян.

По словам президента, текущая война напоминает всем армянам про Геноцид, но мы не можем допустить его повторения. Также Саркисян выразил разочарование позицией НАТО в связи с тем, что государство-член организации, являясь третей стороной, не только участвует в конфликте, но и применяет самолеты F-16, БПЛА, вербует наемников.

<Я также считаю, что на Турцию недостаточно давит и Евросоюз с США. Что до России, то если Анкара нападет на Ереван, Москва будет соблюдать положения всех своих двусторонних и многосторонних соглашений. Я твердо убежден, что именно Россия, но никак не Турция, могут стать настоящим посредником в процессе установления мира.

Ведь, по сути, у России сложились хорошие отношения, как с Арменией, так и с Азербайджаном. Следовательно, Россия может стать хорошим посредником, а Анкара не может, так как они всецело на стороне Азербайджана. Уверен, что если Турция прекратит вмешательство, то война затихнет через несколько дней. А если Анкара продолжит свое активное вмешательство, это только усугубит и без того сложную ситуацию>, - подчеркнул Саркисян.

Президент заявил, что если Турция продолжит свою вовлеченность в конфликт, то на Кавказе назреет крупный конфликт, которой будет страшеннее того, что происходит в Сирии. <Единственный способ заключить мир, полное исключение Турции из карабахского конфликта>, - заключил президент Армении.