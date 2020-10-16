Пятница, 16 Октября 2020 15:31

АрмИнфо. Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ара Айвазян назначен заместителем министра иностранных дел Республики Армения. Об этом пишут СМИ Армении.

Отметим, что Ара Айвазян является карьерным дипломатом. Основным направлением дипломатической работы Айвазяна в течение последних лет были страны Латинской Америки. С марта 2017 года Айвазян являлся послом Армении в Мексике, Коста-Рике, Бразилии и на Кубе. До этого Айвазян специализировался на странах Балтии, будучи послом в Литве, Латвии и Эстонии.

МИД РА пока не распространил эту информацию. Кого Айвазян заменит, пока не известно.