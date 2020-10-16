Пятница, 16 Октября 2020 15:20

АрмИнфо. Издевательства над армянскими пленными и их убийство азербайджанскими военными демонстрирует всю глубины варварства, с которым сталкивается армянская сторона. Об этом 16 октября в Ереване в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Греции Никосом Дендиасом заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

При этом он констатировал, что в этом ничего нового нет, и это лишний раз подтверждает, что речь идет о физическом существовании народа Арцаха.

Вместе с тем глава МИД Армении выразил убеждение, что международное сообщество должно быть информировано о глубине этого варварства. "Правовые и политические последствия части могут проявляться по-разному, будут процедуральные вопросы. Мир должен видеть - Азербайджан попирает все возможные нормы цивилизованного мира. Вот суть этого конфликт", - заявил Мнацаканян.

Накануне в азербайджанском секторе социальных сетей появились видео и фото убийства пленных армян, а также глумления над телами убитый. Азербайджан не в первый раз применяет подобную варварскую практику. В ходе апрельской войны были зафиксированы аналогичные чудовищные поступки.

Стоит также заметить, что сегодня армянская сторона сообщила о проведении операции азербайджанскому военнопленному.