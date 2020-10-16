Пятница, 16 Октября 2020 13:43

АрмИнфо. Армения готова к взаимным компромиссам с Азербайджаном по вопросу Карабаха, однако, как показывают развития событий, к этому шагу не готов Баку. Об этом в интервью Национальному радио и телевидению Швейцарии (RTS) заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, во многом, позиция Азербайджана обусловлена позицией Турции, которая осуществляет экспансионистскую политику. Причем, не только в регионе, но и в Средиземноморье, в Ливии, в Сирии, в отношениях с Грецией и Кипром. В регионе экспансионистская политика

Анкары нацелена на продвижение своих интересов на юг, на восток.

Премьер-министр подчеркнул важность того, чтобы не только зарубежные журналисты, но и дипломаты увидели своими глазами разрушения в Степанакерте и других городах Карабаха. "Чтобы увидеть все эти разрушения приехало всего несколько иностранных журналистов, но никак не дипломатов", - отметил глава армянского правительства.