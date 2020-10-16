Пятница, 16 Октября 2020 13:24

АрмИнфо. Международная реакция на развязанную Азербайджаном и Турцией агрессию последовательно ужесточается. В частности, речь идет о реакции России, Ирана, Франции, а после вчерашнего интервью госсекретаря США Майкла Помпео и США. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт по региональным вопросам Карен Веранян.

"Впрочем, с первых же дней агрессии против Арцаха госсекретарь США четко подчеркнул "необходимость прекращения вовлечения в конфликт третьих сил", то есть Турции. В США прекрасно осознают, что Турция сегодня стремится дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе по сирийскому, ливийскому, в целом, ближневосточному сценарию. И делает это, в том числе, посредством экспорта в регион террористов с целью войны против Арцаха и Армении. Думаю, что подход США обусловлен именно осознанием данных реалий", - подчеркнул он.

Комментируя пассивность руководства НАТО в свете вовлеченности страны-члена Турции в конфликт на Южном Кавказе, эксперт объяснил подобное поведение Брюсселя существенным усилением регионального влияния Турции в годы правления Эрдогана. Причем, отнюдь не только в регионе Ближнего Востока. Подобная данность, по его оценкам, тесно связана с позицией целого ряда стран, международных организаций и общественности по участию Анкары в очередной агрессии в отношении Арцаха.

В этом свете, эксперт провел параллели между позицией США в отношении противостояния Греция-Турция в Восточном Средиземноморье и позицией в отношении противостояния Армения-Турция. По его оценкам, в первом случае позиция Вашингтона неоднозначна и заключается в поддержке Греции и Кипра и осуждении Турции, что объясняется прямыми интересами США в данном регионе. Меж тем, в случае карабахского конфликта существует конфигурация интересов в многостороннем формате.

В свете отсутствия прямой вовлеченности НАТО в карабахский конфликт, Альянс, по прогнозам эксперта, будет и дальше воздерживаться от содержательных заявлений, тем более конкретных шагов по ситуации. При этом, любое вмешательство НАТО в первую очередь будет расцениваться как вызов России, все еще считающей регион зоной своих жизненных интересов. Однако, с другой стороны Альянс не стремится к провоцированию глубинных противоречий и с Турцией.

"В этом свете, давление НАТО на Турцию возможно исключительно в степени, не способной повредить отношениям НАТО-Турция. Последнее в первую очередь обусловлено позицией Франции, чей президент Макрон четко назвал вещи своими именами, назвав Эрдогана в качестве одного из инициаторов агрессии против Арцаха и Армении", - подытожил Веранян.