Пятница, 16 Октября 2020 12:52

АрмИнфо.В ряде европейских и американских городов, в том числе в Вашингтоне представители армянской диаспоры проводят акции протеста, митинги, закрывают дороги с призывом к властям признать Арцах и осудить турецко-азербайджанскую агрессию в отношении армянского народа.

В частности, как сообщает GlobalNews, перед столичным муниципалитетом Монреаля армянская диаспора проводит акцию протеста, обращаясь к мэру города Валери Планте с просьбой осудить азербайджанскую агрессию в Арцахе и призвать к миру. Вместе с тем протестующие призвали признать независимость Республики Арцах. <Пришло время, чтобы мир признал Арцах, поскольку это единственный способ обеспечить стабильный мир>, - говорят участники акции.

Вместе с тем, армянские общины закрыли границу Франции-Бельгии, требуя признать независимость Арцаха, призывая местные СМИ освещать проводимую ими акцию протеста, чтобы их голос был услышан властями.

Сообщается также, что уже несколько часов закрыт въезд и выезд в город Гамбург со стороны представителей армянской диаспоры, которые требуют у властей Германии осудить турецко- азербайджанскую агрессию в отношении Армении и Арцаха, и признать независимость последнего.

Акция протеста проходит также в Вашингтоне перед зданием Конгресса с требованием применить санкции в отношении Турции и Азербайджана.