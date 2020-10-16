Пятница, 16 Октября 2020 10:16

АрмИнфо.Единый армянский информационный центр опубликовал данные о потерях Азербайджана по положению на 21:00 15 октября.

Согласно им, противник за эти дни потерял: 181 БПЛА, 16 вертолетов, 21 самолетов, 552 единиц бронетехники, 4 ТОС, 5959 убитых.

Отмечается, что за последний день было поражено 1 БПЛА, 6 единиц бронетехники противника, один самолет. В ходе боев противник потерял 120 человек в живой силе.

Отметим, что согласно сводке АО Арцаха ситуация на передовой ночью была относительно стабильно напряженной, однако с утра противник возобновил ракетно- артиллерийские удары, а в северном направлении карабахско-азербайджанской линии соприкосновения предпринял попытку наступления.