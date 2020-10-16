Пятница, 16 Октября 2020 10:12

АрмИнфо.Рано утром 16 октября, примерно через час после интенсивного обстрела, противник перешел в масштабное наступление в северном направлении. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Согласно его записи, противник несколько раз пытался занять позиции Армии обороны Карабаха атакующими волнами, но благодаря мужеству и мастерству армянских солдат был отброшен со значительными потерями.

Днем ранее представитель Министерства обороны РА написал, что использование нового оружия, новой тактики иногда вызывает проблемы.

"Но они никогда не будут решающими, если есть решимость бороться. Если вы не сдадитесь, то выиграете", - отметил Арцрун Ованнисян.