Четверг, 15 Октября 2020 20:39

АрмИнфо. Экзистенциальная угроза народа Арцаха может быть предотвращена только международным признанием и реализацией его права на самоопределение Об этом заявил вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян в ходе встречи с главой армянской миссии Европейского Союза госпожой Андреа Викторин.

Как сообщает пресс-служба правительства, вице-премьер представил Послу ЕС в РА откровенную агрессию против Арцаха и Армении, осуществляемую Азербайджаном при прямой поддержке Турции и при участии иностранных террористов, привезенных Турцией. Вместе с тем он рассказал о случаях, когда с использованием запрещенных видов оружия мишенью военных действий становилось мирное население Арцаха и инфраструктуры жизненного значения.

Мгер Григорян отметил, что военные преступления, осуществляемые со стороны Азербайджана и Турции, в частности переброс террористических группировок в регион и обстрел мирного населения, не могут оставаться безответными со стороны международного сообщества.

Вице-премьер также подчеркнул, что гуманитарная катастрофа, угрожающая региону, может быть предотвращена только посредством надлежащей реакции международного сообщества на преступные действия Турции и Азербайджана.

Сообщается, что в ходе встречи Мгер Григорян выразил благодарность госпоже Викторин за конструктивное сотрудничество. Стороны выразили удовлетворение касаемо вступления в силу 2 программ бюджетного содействия ЕС для Армении - <Содействие осуществлению реформ судебной сферы в Армении. Этап 1> и <Договор Армении о противостоянии пандемии COVID-19>.

Мгер Григорян также отметил, что, несмотря на военное положение и эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом, правительство Армении продолжает держать в центре внимания работы по реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении и Евросоюза.