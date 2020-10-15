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 Четверг, 15 Октября 2020 20:37
Алина Оганесян

Никол Пашинян: "Красной чертой" для Армении является право на самоопределение Нагорного Карабаха

Никол Пашинян: "Красной чертой" для Армении является право на самоопределение Нагорного Карабаха

АрмИнфо.<Красной чертой> для Армении является право на самоопределение Нагорного Карабаха, отказаться от этого Ереван не может. Об этом в интервью РИА Новости заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.  <Всегда, во все времена Армения была готова на компромисс.

И самая известная инициатива - Казанская инициатива, когда Армения была готова на конкретный компромисс. Но Азербайджан отказался подписывать эти соглашения, потому что не хотел и не хочет принять право на самоопределение армян Нагорного Карабаха. И право на самоопределение Нагорного Карабаха - это для нас <красная черта>, за которую мы не можем перешагнуть>, - подчеркнул он.

Пашинян также заявил о доказательствах переброски Турцией боевиков в Карабах. <Есть доказательства переброски Турцией боевиков из Сирии в Нагорный Карабах, это было сделано, так как Азербайджан не может воевать там самостоятельно. Об этом уже весь мир говорит. Это очень важный нюанс, и важен он еще и потому, что поможет понять, кто и по каким соображениям начал эти военные действия. Конечно, есть конкретные доказательства, что боевики-террористы из Сирии участвуют в боях против Нагорного Карабаха. Эти видеодоказательства уже опубликованы в соцсетях и СМИ: Это уже доказано во всём мире", - заявил Пашинян. "Важно понять, почему? Потому что было очевидно, что армия Азербайджана в одиночку не способна воевать против армии самообороны Нагорного Карабаха. И поэтому Турция решила привлечь террористов", - добавил Пашинян.

Вместе с тем, Пашинян заявил о приверженности московским договоренностям по Карабаху. По его словам, Ереван для урегулирования в Нагорном Карабахе готов реализовать те шаги, о которых договорились в Москве на трехсторонних консультациях глав МИД Армении, России, Азербайджана.

"В московском заявлении были оговорены конкретные шаги, как восстановить конкретный переговорный процесс. И под этим соглашением уже описаны конкретные шаги, и мы готовы пойти на такие шаги, чтобы решить нагорно-карабахский вопрос. И мы готовы на такие компромиссы, мы готовы на пропорциональные компромиссы, на которые готов Азербайджан", - заявил Пашинян.  Премьер-министр выразил надежду, что конфликт в Карабахе будет окончательно решен путем компромисса. "Я хотел бы, чтобы в итоге нагорно-карабахский конфликт был окончательно разрешен. На базе компромисса. Чтобы мы нашли такое решение, которое было бы приемлемо для всех сторон - Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана. И это было бы окончательное решение", -сказал Пашинян.


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