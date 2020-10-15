Четверг, 15 Октября 2020 17:32

АрмИнфо.Тройственный союз (Азербайджан-Турция- террористы) не решил даже задачу, поставленную для первого дня боев. Об этом 15 октября на пресс-конференции в Ереване заявил главный советник премьер-министра РА, генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян.

По его словам, при разработке любой военной операции ставятся не только задачи, но и сроки их выполнения. С первого дня бои развернулись, в основном, по двум направлениям. На южном направлении, врагом была предпринята попытка отрезать иранскую границу, и выйти к Мегринскому району Армении, а на севере противник хотел прорвать оборону и выйти к дороге, ведущей с одной стороны в Степанакерт, другой - в Карвачар, и, тем самым, окружить Карабах. Но противник не смог решить задачу первого дня боев. Эта операция, по словам Арутюняна, была спланирована в Турции, она соответствовала интересам Анкары с точки зрения идеи неоосманизма.

Более того, Турция предложила России решить вопрос Карабаха по сирийской, точнее Идлибской модели путем разделения на зоны контроля, но Россия это предложение решительно отвергла. Коснувшись боев в Карабахе и промежуточных итогов, Арутюнян добавил, что планы турецко- азербайджанского тандема полностью провалились.

Постыдным выглядят и их заявления о том, что они устали ждать, забыв о своих международных обязательствах решить вопрос исключительно мирными средствами. Но в данном конкретном случае речь дет о силе, которая не ответственна за международные обязательства.