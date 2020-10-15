Четверг, 15 Октября 2020 17:20

АрмИнфо. Армянские силы противовоздушной обороны успешно противостоят атакам противника. Об этом 15 октября на пресс-конференции в Ереване заявил заместитель командующего войсками ПВО, полковник Гарик Мовсисян.

По его словам, эти атаки координируются ВВС силами Турции. Причем, в первый день войны 27 сентября турецкие истребители F-16 нарушили воздушное пространство Армении. "Заявления Азербайджана о том, что Турция не принимает участия в военных действиях в Карабахе - ложь. Турецкие истребители F-16 еще в июле прибыли в Азербайджан через воздушное пространство Грузии.

Они принимали участие в турецко-азербайджанских военных учениях. После этих учений они остались на военном аэродроме Гянджи", - сказал Мовсесян. Он представил данные о задействовании турецких истребителей в Карабахской войне. Так, 27 сентября F-16 на 6 км нарушил воздушное пространство Армении, нанес удары по селу Мец Масрик и городу Варденису, 29 сентября в 60 км от границы сбил армянский Су-25, 10 октября дважды ударил по Капану.