Четверг, 15 Октября 2020 17:19

АрмИнфо. Имеются неопровержимые доказательства участия в боевых действиях в Карабахе наемников в составе вооруженных сил Азербайджана. Об этом 15 октября на пресс-конференции в Ереване заявил военный прокурор Армении Ваге Арутюнян.

По его словам, в целях более эффективной организации работ генеральная прокуратура Армении сотрудничает с коллегами из России и Ирана. Армянская сторона уже передала им собранные доказательства, и ведет каждодневную работу, чтобы выяснить личности

боевиков и предотвратить их вовлечение.

Напомним, что сегодня ФСБ России сообщило о пресечении ряда терактов в Волгограде, раскрыв в России ячейку террористов из группировки "Катиба Таухид валь-Джихад". 13 октября группу террористов ликвидировали в Чечне.-