Четверг, 15 Октября 2020 16:38

АрмИнфо. Канал вербовки наемников Азербайджан открыл еще в 1992 году и сегодня продолжает их вовлечение в регион, что является угрозой не только для Карабаха и Армении, но и для всех государств региона. Об этом 15 октября на пресс-конференции в Ереване заявил главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян.

По его словам, пропагандистская машина Азербайджана на самом высоком уровне заявляет, что в рядах вооруженных сил агрессора нет наемников. В частности, сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев также высказался об отсутствии таковых. То же самое повторил и президент Турции Эрдоган. Между тем, как отметил советник премьер-министра, эти заявления расходятся с заявлениями стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Так, директор Служба внешней разведки России заявил о появлении в зоне конфликта наемников из Сирии. Президент РФ в разговоре с президентом Турции выразил озабоченность этим фактом. В свою очередь, глава французского государства в своем выступлении отметил факт привлечения наемников из Сирии. Даже госсекретарь США обвинил Турцию в обеспечении Азербайджана этими людьми. Не говоря уже о других странах - Австрии, Греции, др. Имеются многочисленные аудиозаписи, которые свидетельствуют о лжи руководителей Турции и Азербайджана.

В качестве примера Вагаршак Арутюнян показал присутствующим документ, под которым стоит подпись нынешнего главы Генштаба ВС Азербайджана Нуреддина Садыхова, свидетельствующий о вовлечении 520 наемников в воинские подразделения Азербайджана и их участии в боевых действиях. Имеется и приказ, который также продемонстрирован армянским журналистам, согласно которому в Баку был объявлен набор 15 резервистов, владеющих фарси.