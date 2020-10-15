Четверг, 15 Октября 2020 16:02

АрмИнфо. Ни одна из этих стран производителей высокотехнологического оружия, за исключением Турции и Израиля, не поставляет вооружение в Азербайджан в режиме реальной войны. Поэтому армянская сторона оправданно рассматривает действия Израиля как неофициальную поддержку Азербайджана. Об этом в интервью израильскому русскоязычному изданию newsru.co.il заявил помощник президента Армении Сергей Мелконян.

Он отметил, что именно в связи с тем, что Израиль поставляет Азербайджану вооружение во время боевых действий, армянская сторона была вынуждена отозвать своего посла из Тель-Авива. Тем самым диалог на данный момент по крайней мере временно вынуждено заморожен.

Мелконян подчеркнул, что армянская сторона, открыв в середине сентября посольство в Израиле, пошла на довольно серьезный шаг, даже на мини-революцию во внешнеполитических отношениях. <Армения отказалась от неформальных предусловий, связанных с признанием Геноцида, и вывела этот вопрос за скобки. Армения, несмотря на оправданное негодование в соседнем Иране, а это одна из двух стран, с которыми у Армении есть открытая граница, и негодование в арабском мире, где живет большая часть армянской диаспоры, понимая важность и необходимость развивать отношения с Израилем, пошла на такой серьезный внешнеполитический шаг> отметил Мелконян.

Помощник Президента отметил, что израильское оружие Азербайджану поставляется не только под видом гуманитарных грузов. <Компании, которые совершают рейсы из Тель-Авива или Увды в Баку, традиционно занимались перевозом вооружений. Здесь никаких сомнений ни у кого быть не может. Сейчас, по моим подсчетам, в Баку приземлился уже пятый такой рейс. А со стороны израильского руководства - тотальное молчание. Абсолютно никто не выступил ни с каким заявлением, не призвал хотя бы не использовать это вооружение против мирного населения. В Степанакерте, находящегося далеко от фронта, ежедневно гибнут мирные люди именно вследствие применения израильского вооружения, такого как ударные беспилотники, беспилотники-камикадзе, ракеты LORA, кассетные бомбы. <Чувство справедливости и солидарности двух пострадавших народов живет очень глубоко в сердцах людей. Поэтому они не могут понять, как люди, которые пережили эту трагедию (Геноцида / Холокоста), сейчас поставляют оружие на войну, где первой скрипкой является Эрдоган. Армяне просто не понимают, как у израильской стороны может не быть солидарности. Это живет в умах и сердцах местного населения>, отметил Мелконян.

<В самом деле есть угроза появления нового очага антисемитизма из-за действий израильского правительства. И плоды будет пожинать израильское правительство. Но к рядовым евреям здесь (в Армении) ненависти нет и не будет. То есть ненависть связана только с вашим правительством. К нему возникает множество вопросов. Почему Израиль во время боевых действий систематично поставляет вооружение в Азербайджан? Означает ли это, что Израиль поддерживает Азербайджан против Армении? Означает ли это, что Израиль находится в тандеме с Эрдоганом, с Алиевым, с наемниками из Сирии? Если да, то заявите об этом. Если нет, заявите, что это не так. Заявите: "Мы отправляем такие-то грузы по таким-то причинам". Тотальное молчание означает согласие>, - подчеркнул помощник Президента РА.