Четверг, 15 Октября 2020 15:32

АрмИнфо. Размещение миротворцев в Карабахе возможно только с согласия и Армении, и Азербайджана, заявил пресс- секретарь президента РФ Владимира путина Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Первостепенный вопрос здесь, готовы ли на это противоборствующие стороны, а именно Азербайджан и Армения. Любое размещение любых миротворцев, наблюдателей - кого бы то ни было - возможно только с согласия обеих сторон", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия отправить свой контингент миротворцев в Нагорный Карабах. "Пока мы с вами не слышали на это ответ", - добавил он.