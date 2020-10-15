Четверг, 15 Октября 2020 13:17

АрмИнфо. Замглавы МИД РФ Александр Грушко и заместитель генсека внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и подчеркнули необходимость соблюдения перемирия, договоренность о котором была достигнута армянской и азербайджанской сторонами в Москве 10 октября.

"По нагорно-карабахскому урегулированию подчеркнута необходимость соблюдения гуманитарного перемирия, договоренность о котором была достигнута в Москве по инициативе президента России Владимира Владимировича Путина 10 октября", - говорится в распространенном 15 октября сообщении российского дипломатического ведомства по итогам прошедших накануне консультаций.

9-10 октября в Москве по инициативе российской стороны прошли трехсторонние переговоры глав МИД РФ, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна. По итогам более чем десятичасовых консультаций, Баку и Еревану удалось договориться о прекращении огня с 12:00 по местному времени октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших, однако азербайджанская сторона продолжила масштабные атаки.