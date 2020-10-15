Четверг, 15 Октября 2020 12:21

АрмИнфо.Сохранение существующего уровня консолидации армянства - залог достижения перемирия уже в ближайшие дни. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян.

"Сохранение текущего, существующего уровня консолидации армянских политических сил, СМИ, духа Армянской армии, усилий наших братьев из Диаспоры, дипломатических усилий все это кратчайший путь к принуждению противника к скорейшему перемирию. Мы не должны ожидать перемирия исключительно от задействования внешних факторов. От давления России, США или Франции. То, когда остановится Азербайджан в первую очередь зависит от нашей консолидации на поле боя. И сегодня она четко видна", - подчеркнул он.

Комментируя текущую нейтральную позицию посредников из Минской группы ОБСЕ, политолог выразил сомнения относительно ее эффективности. В первую очередь ввиду отсутствия адресности в заявлениях сопредседателей. По его мнению, призывы МГ ОБСЕ к восстановлению режима перемирия могут увенчаться успехом исключительно в случае указания четкого адресата и виновника продолжения войны - Азербайджана, а не его упоминания вместе с Арменией.

Отметив наличие российского влияния как в Армении, так и в Азербайджане, Григорян обусловил его соответствующими механизмами и инструментарием. В случае Армении официальными, международными договорами в оборонной сфере, членством Армении в ОДКБ и наличие в Гюмри 102-й РВБ. Влияние Москвы на Азербайджан он обуславливает договорами по поставкам вооружений. В этом свете, Россия, на его взгляд, вполне может пригрозить Баку приостановкой военно-технического сотрудничества в случае если последний не прекратит войну.

Комментируя роль Турции в азербайджанской агрессии в отношении Арцаха и Армении и реакцию России на эту роль, политолог выделил заявление, сделанное накануне министром обороны РФ Сергеем Шойгу в телефонном разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром. По его оценкам, упоминание Шойгу наличия в регионе наемников- террористов имеет весьма важное значение. И учитывая, что оно было подкреплено чеченским президентом Рамзаном Кадыровым, в Москве, согласно Григоряну, террористическую угрозу собственным регионам прекрасно осознают.