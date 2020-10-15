Четверг, 15 Октября 2020 12:15

АрмИнфо.Основной целью Турции в текущей войне в Арцахе является создание связывающего Нахиджеван с Азербайджаном сухопутного коридора. Подобное мнение выразил АрмИнфо главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, президент Научного общества кавказоведов Александр Крылов.

"Сегодня Анкара, безусловно, решает в Арцахе собственные задачи. Однако для турок данное направление имеет лишь второстепенное значение. Главным для Турции является взятие Мегри - города расположенного на территории Армении. Сегодня это, пожалуй, главная цель Турции в регионе. Именно поэтому основной азербайджанский натиск происходит на южном направлении, вдоль реки Аракс", - заметил он. Таким образом, турецкий фактор в мотивации азербайджанской агрессии, по оценкам политолога, налицо. При этом, уже можно констатировать провал азербайджано-турецких планов, провал блицкрига по захвату Арцаха. В этом свете, тандему, согласно Крылову, необходимо время для выработки нового плана действий, военной и политической перегруппировки.

Политолог подчеркнул, что Азербайджан и Турция подготавливались к наступлению годами, сосредоточив в районе операции мощную военную группировку, оснащенную современным вооружением. С учетом превосходства этого контингента над сосредоточенными напротив армянскими силами, в Баку и Анкаре сделали ставку на быструю и решительную победу. Однако, с провалом этих планов азербайджанскому командованию, по его прогнозам, придется готовится к длительной войне.

В этом свете, по оценкам политолога, изначально было очевидно, что боевые действия после московского соглашения о прекращении огня не прекратятся. Крылов подчеркнул, что одна из сторон не соблюдает перемирие и лишь использует его с целью улучшить собственное положение. На этом фоне, продолжаются крупномасштабные военные поставки в Азербайджан из Турции, Израиля и Беларуси. Параллельно на карабахский фронт перебрасываются боевики из различных террористических организаций.

"Все это свидетельствует о сохранении в Анкаре и Баку надежды на успех нового наступления. В этом свете, очевидно, что в случае если странам-сопредседателям МГ ОБСЕ не удастся найти способы убедить Азербайджан в неприемлемости военного решения конфликта, наступление на карабахском фронте продолжится. А война, судя по всему, примет затяжной характер", - подытожил Крылов.