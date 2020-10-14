Среда, 14 Октября 2020 19:34

АрмИнфо. Турция обеспечивает подкрепление Азербайджану в ходе его конфликта с Арменией вокруг Нагорного Карабаха, и Вашингтон призывает этого не делать. Такую позицию изложил в среду госсекретарь США Майкл Помпео на телефонном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

"Мы видели, что Турция начала обеспечивать подкрепление Азербайджану. Мы обратились ко всем международным игрокам с тем, чтобы они не вмешивались в ситуацию в регионе", - сказал он.