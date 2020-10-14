Среда, 14 Октября 2020 18:52

АрмИнфо. Россия допускает очные контакты с США по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил в среду ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Контакты с США по Нагорному Карабаху будут продолжены. Вполне допускаю очные контакты в зависимости от ситуации в регионе. До выборов в том числе", - сказал он.

Госдепартамент США не отметил роль России в достижении последних договоренностей между Азербайджаном и Арменией по перемирию в Нагорном Карабахе, но это не скажется на российско-американском диалоге по этому вопросу. "В комментарии Госдепа просто опущено какое-либо упоминание России и нашей роли в достижении этой договоренности. Мы для себя это отметили как факт, но это не помешает диалогу с американцами по содержательной стороне этой проблемы", - заявил Рябков.