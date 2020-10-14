Среда, 14 Октября 2020 18:51

АрмИнфо. Уже не только французы, но и американцы подтвердили участие в боях в Карабахе сотен террористов из Сирии, переброшенных туда турками. Причем армяне здорово надавали им по ушам. Террористы не ожидали таких тяжёлых боёв и умоляют их турецких хозяев, срочно вернуть их в Сирию. Армянскими войсками в Карабахе уничтожены уже десятки террористов. Браво, армяне! Такую запись на своей страничке в Фейсбук сделал известный общественный деятель России, историк и дипломат Николай Платошкин.

Как мы и предупреждали, заброшенные турками в Азербайджан террористы появились на территории России. Несколько их на днях были убиты в Грозном. До каких пор Россия намерена все это терпеть от Азербайджана? Подумайте сами, ведь с Азербайджаном у нас безвизовой режим и оттуда эти террористы с азербайджанскими паспортами могут легко попасть не только на Северный Кавказ, но и в Москву. Мы что уже забыли театральный центр на Дубровке?

Азербайджану должен быть выдвинут жёсткий ультиматум - немедленное удаление с территории этой страны террористов и турецких военных советников, которые их контролируют. Иначе - введение визового режима.

Алиев наплевал на достигнутое в Москве соглашение о прекращении огня. Потому что так ему приказали турки. Азербайджанцы бьют уже по территории непосредственно Армении - нашего союзника по договору о взаимопомощи 1997 года. Это наглый плевок в лицо и Путину и России в целом. И за всем этим хамством опять маячит фигура "друга" Путина Эрдогана.

Турецкий министр обороны позволил себе наглые высказывания в телефонном разговоре с Шойгу. От России уже требуют убраться с Кавказа.

Что называется, дожили:

Кто в здравом уме мог себе представить беседы турок в такой хамской манере с руководителями СССР? Да тогда из Анкары с Москвой шепотом разговаривали. Да и то если им разрешали.

Ещё раз желаем братской Армении победы над террористами в Карабахе. Армяне мстят там сейчас за нас. За наших зверски убитых в Сирии летчиков, за посла Карлова, застреленного в спину охранником Эрдогана.