Среда, 14 Октября 2020 17:53

АрмИнфо. Главы государств и правительств Евросоюза на предстоящем 15-16 октября саммите обсудят конфликт в Нагорном Карабахе, а также ситуацию в Белоруссии, действия Турции в Средиземном море, а также инцидент с Алексеем Навальным. Об этом сообщил в среду журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

"Такие темы, как Турция, Белоруссия, Нагорный Карабах, отравление Навального будут подняты в конце саммита в пятницу", - сказал он. При этом дипломат подчеркнул, что все эти вопросы обсуждались на заседании Совета ЕС 12 октября, в связи с чем никаких новых решений не стоит ожидать, и лидеры ЕС просто подтвердят заключения министров иностранных дел стран сообщества. Он также добавил, что, как ожидается, саммит осудит последние заявления и действия Турции в Средиземном море.

На заседании глав МИД 27 стран ЕС было принято политическое решение ввести санкции в отношении тех, кто по мнению сообщества, ответственен за предполагаемое отравление Алексея Навального. Кроме того, Совет ЕС решил начать работу над расширением черного списка по Белоруссии, пригрозив включить в него президента Александра Лукашенко.