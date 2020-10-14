Среда, 14 Октября 2020 16:13

АрмИнфо. Турция де-юре или де-факто будет участвовать в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Turk.

<К мнению Анкары прислушиваются и учитывают. Сегодня ситуацию на Южном Кавказе обсуждают главы МИД и оборонных ведомств России и Турции. Это уже говорит само за себя. Без участия Анкары нагорно-карабахский конфликт не будет урегулирован>, - отметил азербайджанский лидер.

По его словам, Минская группа ОБСЕ была создана в начале 90-х годов и некоторые из ее участников не имеют никакого отношения и интереса к Южному Кавказу.