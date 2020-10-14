Среда, 14 Октября 2020 15:19

АрмИнфо. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил в среду мнение, что Минская группа ОБСЕ должна завершить переговоры по Нагорному Карабаху и "вернуть территории" Азербайджану. Сообщает ТАСС.

"Азербайджан всего лишь требует возвращения оккупированных территорий, но Минская группа, в частности США, Франция и Россия, затягивает процесс. Все, что Минская группа должна сделать, так это сейчас же завершить переговоры и отдать территории их владельцу", - заявил глава государства во время выступления в парламенте.

Турция не занималась отправкой бойцов сирийской оппозиции из арабской республики в Азербайджан, утверждает Эрдоган. "Никто не говорит о тех вооружениях, которые поставлялись из России и Франции в Армению, но они обвиняют Азербайджан в использовании сирийских бойцов. У сирийцев есть дела в своей родной стране, они бы туда не поехали", - выразил мнение глава государства.

Накануне американская газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором сообщается, что сотни связанных с Турцией боевиков были переброшены из Сирии в зону конфликта в Нагорном Карабахе.

Минобороны РФ обеспокоено информацией о переброске в район конфликта в Нагорном Карабахе боевиков террористических группировок с Ближнего Востока, заявили во вторник журналистам в ведомстве. Как отмечалось, эта озабоченность доведена министром обороны РФ Сергеем Шойгу до главы военного ведомства Турции Хулуси Акара в ходе телефонных переговоров в понедельник.