Среда, 14 Октября 2020 14:59

АрмИнфо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил обеспокоенность тем, как выполняются соглашения по Карабаху, передает <Газета.Ru>.

"Вряд ли стороны, которые провели многочасовые переговоры в Москве, могут быть удовлетворены тем, как выполняются достигнутые соглашения. Здесь можно выразить только обеспокоенность", - заявил Песков.

Он также напомнил, что Россия, Азербайджан и Армения поддержали сохранение формата переговоров по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. "В Москве, прежде всего, исходят из того, что в ходе недавней московской встречи трех министров иностранных дел (России, Азербайджана и Армении) все три стороны подтвердили принцип неизменности переговорного формата", - подчеркнул представитель Кремля.

9-10 октября на переговорах в Москве с участием министров иностранных дел Азербайджана, Армении и РФ была достигнута договоренность об объявлении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях с полудня 10 октября. Однако, перемирие так и не вступило в силу, боевые действия в зоне конфликта продолжаются.