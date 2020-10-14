Среда, 14 Октября 2020 14:07

АрмИнфо. Решающую роль в достижении договоренностей по гуманитарному прекращению огня, достигнутое в ночь с 9 на 10 октября внес президент РФ Владимир Путин. Об этом в интервью российским журналистам заявил глава МИД России Сергей Лавров, отметив, что той ночью дважды проводил телефонные разговоры с российским лидером.

Он также назвал уникальным прошедшие переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана.

"Связывались и с Сергеем Шойгу, поскольку объявление перемирия будет недостаточным если там не будет механизмов контроля обеспечения прекращения огня. Второй пункт согласованного документа это предусматривает. За последние дни я несколько раз контактировал со своими коллегами в Баку и Ереване, тоже самое дел и Сергей Шойгу - обращался с министрами обороны, и президент - разговаривал с лидерами конфликтующих сторон. И наш главный посыл в том, что необходимо немедленно прекратить боевые действия и встречаться с военными, чтобы немедленно согласовать механизмы контроля за режимом прекращения огня, о котором говорится в нашем документе. И который еще собственно пока не начался обсуждаться", - сказал Лавров, при этом добавив, что соответствующий сигнал буквально пол часа назад посылал, когда ему звонил глава МИД Азербайджана, и такой же посыл направляется армянским коллегам.

По его убеждению, сейчас именно это является ключом к устойчивому обеспечению мира.

На уточнение, что это за механизм контроля, глава МИД РФ констатировал, что в любом конфликте, когда политики достигают соглашении о прекращении огня, тут же военные на земле согласовывают какие меры для этого нужно предпринимать, кто будет наблюдать объективно за соблюдением режима прекращения огня. По его словам, это общепринятая практика в любых конфликтах, так и было в 1994 году в Нагорном Карабахе. По его словам, это ни что-то волшебное.