Среда, 14 Октября 2020 13:56

АрмИнфо. Конечно же, политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно, и предложения, которые сопредседатели Минской группы ОБСЕ прорабатывали и продолжают прорабатывать остаются на столе переговоров. Об этом в интервью российским журналистам заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Их содержание уже известно - это поэтапное, постепенное освобождение территорий вокруг Нагорного Карабаха, при соблюдении гарантий безопасности Карабаха и при обеспечении, до того как будет определен окончательный статус Нагорного Карабаха - надежной связи между Арменией и Карабахом", - сказал российский министр, добавив, что эта схема достаточно известна.

Не было бы счастья, да несчастье помогло, продолжил Лавров, выразив убеждение, что сегодняшние события должны помочь активизировать политический процесс, параллельно с решением на земле вопрос безопасности.

Вместе с тем он констатировал, что все договоренности, которые обсуждались в последнее время, и которые в серьез воспринимались сторонами предполагали на первом этапе освобождение 5 районов, при сохранении двух районов на второй этап, равно также на второй этап откладывался вопрос окончательного статуса Арцаха.

"А на первом этапе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта помимо освобождения двух районов, разблокировались бы все коммуникации, экономические связи, транспортные контакты и развертывались бы миротворцы, которые бы гарантировали невозобновление боевых действий", - сказал главный дипломат России.

На уточнение, так все же миротворцы, это те механизмы, о котором говорилось выше, Лавров, в частности сказал: "Нет, сейчас речь идет о развертывании механизмов контроля вдоль фактической линии соприкосновения. Это не пять районов, которые должны быть переданы согласно предложениям сопредседателей. Сейчас даже не миротворцы, а наблюдатели. Их было бы достаточно", - сказал глава МИД России.

На уточнение российские, Лавров сказал, что они считают сейчас правильным именно наличие российских военных, но окончательное слово за сторонами конфликта.

По словам российского дипломата, Россия исходит из того, что будут приняты во внимание и в Ереване и Баку союзнические отношения, отношения стратегического партнерства.