Среда, 14 Октября 2020 13:42

АрмИнфо. Россия не согласна с той позицией, которую озвучила Турция по нагорно-карабахскому конфликту. Об этом в интервью российским журналистам заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Россия не согласна с той позицией, которую озвучила Турция, которую собственно несколько раз президент Алиев высказывал. Здесь собственно никакого секрета нет о действиях, которые Азербайджан примет для решения этого конфликта, в том числе и силовое. Мы находимся в контакте с турецкими коллегами. Я разговаривал несколько раз в период вот этого кризиса с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, мы все- таки отстаиваем свою точку зрения, что мирное урегулирование не только возможно, оно является единственным способом обеспечить устойчивое решение этой проблемы", - сказал российский министр.

По убеждению Лаврова, все остальные решения будут сохранять конфликт в немножко приглушенном состоянии. "Но, если не будет долговременного политического согласия, все равно когда-то решения, которые будут достигнуты военным путем докажут свою несостоятельность и боевые действия всё равно будут", - сказал глава российского МИД.