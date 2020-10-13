Вторник, 13 Октября 2020 19:54

АрмИнфо. По положению на текущий момент, в Степанакерте погибли 25 мирных жителей, свыше 100 получили ранения. Об этом на брифинге 13 октября сообщили представители государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Сасун Саруханян и Мехак Арзуманян.

По их словам, имеется свыше 5800 объектов, как жилищного фонда, так и городской инфраструктуры, которые серьезно пострадали от ракетных обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана. В настоящее время основной задачей работников службы является выявление и

обезвреживание неразорвавшихся объектов. Все эти боеприпасы выявляются и вывозятся за пределы города, где уничтожаются. Действия сотрудников службы носят гуманитарный характер, и их задачей является обеспечение сильного тыла в лице как врача, полицейского, так и спасателя.

С 27 сентября весь персонал службы осуществляет свою деятельность в усиленном режиме. С первых дней бомбежек Степанакерта служба выполняла свои обязанности, даже невзирая на сигналы тревоги.